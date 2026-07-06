Calciomercato Per Koleosho è sfida Fiorentina-Paris Fc, ma il calciatore vuole i viola: il punto

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La Fiorentina sembra vicina al suo terzo rinforzo, l'esterno tanto richiesto per il gioco di Fabio Grosso

Chiuso Dragusin, la Fiorentina continua a tenere il piede sull'acceleratore del mercato. Il prossimo obiettivo è l'esterno e risponde a un nome e un cognome specifico, Luca Koleosho, classe 2004, di proprietà del Burnley ma in uscita dall'Inghilterra. La corte dei viola dura da tempo e il calciatore sembra aver adesso rotto gli indugi.

L'operazione

Adesso si attende la risposta del Burnley all’offerta da circa 11 milioni di euro complessivi per Luca Koleosho, con il club inglese che sta valutando la proposta prima di dare l’ok definitivo. Le sensazioni restano positive, anche alla luce della retrocessione in Championship che spinge il Burnley a considerare alcune cessioni, e la fumata bianca potrebbe arrivare a breve. Il giocatore, nonostante un contratto lungo fino al 2029, è considerato in uscita: la Fiorentina è pronta a offrirgli un quinquennale da circa un milione netto a stagione e punta a chiudere l’operazione entro l’inizio del ritiro, per consegnarlo subito a Fabio Grosso in vista del nuovo 4-3-3 viola.

La rivale

Sull'italoamericano c'è anche il Paris Fc, società che lo ha avuto in prestito nell'ultimo semestre. I parigini hanno presentato un'offerta simile a quella della Fiorentina ma il calciatore in questo momento sembrerebbe preferire l'approdo in Italia. Dopo gli arrivi di Viery e Dragusin (quest'ultimo ancora non ufficiale) il terzo colpo della Fiorentina sembra sempre più vicino.

Sogno azzurro

Nato il 15 settembre 2004 a Norwalk, in Connecticut, da padre nigeriano e madre canadese di origini italiane (di Termoli), Koleosho ha scelto nel 2023 di rappresentare l'Italia dopo qualche partita nell'Under15 degli States. Ha già esordito con gli azzurri nelle due amichevoli di giugno e sogna di scendere in campo in una gara ufficiale con la sua Nazionale, il passaggio in Italia (e da Firenze) sarebbe propedeutico quindi anche per inseguie questo obiettivo.