Martin Jorgensen racconta la sua Fiorentina: "Ecco quando è cambiato tutto"

Nel corso di un'interessante intervista concessa a l'Ultimo Uomo, Martin Jorgensen, ex centrocampista, ha parlato del suo passato in Serie A tra Fiorentina e Udinese, in particolare del suo passaggio in viola e della comproprietà coi friulani risolta alle 'buste', con i famosi 500 euro messi sul piatto dai viola: "Quando ho scelto di andare alla Fiorentina volevo cambiare, perché da tanti anni ero all'Udinese. Il primo anno a Firenze però è stato complicato, ci siamo salvati a fine campionato e io non avevo fatto bene. Ma volevo rimanere: l'Udinese nel frattempo si era qualificata in Champions e mi aveva chiesto se mi andasse di tornare, io però lo vivevo come un passo indietro perché avevo scelto soltanto un anno prima di andarmene. Si è risolto tutto alle buste, sapevo già che l'Udinese avrebbe offerto zero euro e grazie ai soli 500 messi dalla Fiorentina sono rimasto.

Quella cifra non l'ho vissuta come un'umiliazione ma come uno stimolo, volevo dimostrare a tutti di essere un giocatore valido. Tutto è cambiato durante una partita in casa contro il Cagliari: io rubo palla e vado a concludere l'azione segnando, sento che quello è il momento della svolta e infatti da lì inizio a conquistarmi allenatore e tifoseria. Firenze per me è sempre speciale, mi manca molto viverla tutti i giorni. Poi eravamo un gruppo forte, bello e sano, con un grande allenatore come Prandelli. Ci piaceva stare insieme e lo facevamo anche fuori dal campo".