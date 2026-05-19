Maresca verso il Manchester City: il Chelsea minaccia azioni legali

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Il futuro di Enzo Maresca potrebbe diventare motivo di un nuovo scontro tra Chelsea e Manchester City. Stando a quanto riferito dal Telegraph, il club londinese sarebbe pronto a intraprendere azioni legali qualora l’allenatore italiano venisse indicato come successore di Pep Guardiola sulla panchina dei Citizens. La notizia del probabile addio di Pep Guardiola, destinato a chiudere la sua esperienza al City dopo un decennio ricco di trionfi, ha inevitabilmente alimentato le speculazioni sul prossimo allenatore. Tra i nomi più quotati spicca proprio Maresca, ex membro dello staff del tecnico spagnolo e grande conoscitore dell’ambiente di Manchester.

Uno scenario che avrebbe però riacceso vecchie frizioni con il Chelsea. L’uscita di Maresca dal club era stata presentata come una separazione consensuale, ma dietro la versione ufficiale non sarebbero mancati momenti di tensione. Già nei mesi precedenti all’addio, infatti, erano circolate voci su contatti tra il tecnico italiano e il Manchester City in vista di una possibile successione di Guardiola. In quel periodo nessuno aveva commentato le indiscrezioni, ma oggi il quadro sembra essersi complicato. Il Chelsea sarebbe intenzionato a chiedere un indennizzo economico, ritenendo che alcune condizioni legate alla rescissione di Maresca possano non essere state rispettate. Sempre secondo i media britannici, il club starebbe anche valutando un esposto ufficiale alla Premier League, che potrebbe quindi essere costretta ad avviare un’inchiesta interna. Nel frattempo Maresca continua a mantenere il silenzio: dopo la separazione dai Blues non ha ancora rilasciato dichiarazioni pubbliche e il suo ritorno davanti ai giornalisti potrebbe avvenire direttamente a Manchester, durante la conferenza stampa di presentazione come nuovo tecnico del City.