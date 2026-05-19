Folorunsho non ha convinto il Cagliari: niente riscatto, rientra al Napoli

Folorunsho non ha convinto il Cagliari: niente riscatto, rientra al NapoliFirenzeViola.it
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Oggi alle 12:36Ex viola
di Redazione FV

Il Cagliari non riscatterà Michael Folorunsho. Lo scrive in questi minuti TMW, ricordando le condizioni con cui il club sardo aveva prelevato l'ex giocatore viola dal Napoli. La formula era quella del prestito oneroso con diritto di riscatto: 500mila euro per avere Folorunsho a disposizione per una stagione più la possibilità di acquistarlo a fine campionato per otto milioni di euro. Opzione che i rossoblu hanno scelto di non esercitare, col giocatore che farà rientro a Napoli. 