Baiano su Vanoli: "Per quello che ha fatto andrebbe di certo confermato"

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Francesco Baiano, ospite di Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, ha parlato così di Juventus-Fiorentina e della possibile conferma di Paolo Vanoli sulla panchina viola: "Per quello che ha fatto andrebbe confermato, ha preso la Fiorentina senza averla costruita, l'ha presa che aveva sei punti, in una situazione drammatica, e l'ha portata alla salvezza. Per l'organico che ha, nettamente superiore a quello che lottavano per la salvezza, salvarsi non è stato un miracolo ma non era semplice mettere i tasselli a posto.

Poi è normale che se la società e il ds non è convinto, è giusto che non venga riconfermato. Se lo riconfermi senza essere convinto, il prossimo anno se non parti col piede giusto ti ritrovi punto e a capo e cambi allenatore".