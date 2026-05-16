L'Atletico si muove per tenere Nico Gonzalez. Vicina l'intesa con la Juventus

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L'Atletico Madrid ha iniziato a muoversi con la Juventus per trattenere Nico Gonzalez. Lo riporta il Corriere dello Sport, sottolineando che nonostante l'ex giocatore della Fiorentina non abbia raggiunto la soglia prevista per l’obbligo di riscatto automatico — fissata a 20 presenze da almeno 45 minuti in Liga —, Diego Simeone avrebbe già espresso chiaramente la volontà di confermarlo anche per la prossima stagione.

I bianconeri sono disposti a trattare il prezzo del cartellino ma l’obiettivo è evitare minusvalenze su un investimento importante effettuato nella gestione di Cristiano Giuntoli e Thiago Motta. L'argentino era infatti arrivato per una cifra complessiva vicina ai 35 milioni di euro e a bilancio pesano ancora circa 24-25 milioni da ammortizzare. Le parti sembrano comunque orientate a trovare una soluzione condivisa entro poche settimane, probabilmente dopo la fine del campionato. In caso di mancato accordo, il giocatore farebbe ritorno a Torino, dove Luciano Spalletti sarebbe pronto ad accoglierlo con entusiasmo per inserirlo nel nuovo progetto tecnico.