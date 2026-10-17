Maresca da record con la settima vittoria del City: miglior partenza per un allenatore

Nonostante i problemi legali del club sotto processo dalla Premier per irregolarità, il Manchester City in campo corre (parliamo ovviamente di campionato visto il 2-4 rimediato in Champions dal Psg) e l'ex giocatore viola Enzo Maresca, che oggi siede sulla panchina dei Citizen dopo aver già vinto trofei su quella del Chelsea, è già da record. Con la settima vittoria su 7 gare è la miglior partenza di sempre per un allenatore nella storia moderna del campionato inglese. Oggi il successo è arrivato per 3-2 contro l'Ipswich con altra doppietta di Haaland. Per lui è il 12esimo centro stagionale in 9 gare (Champions compresa).