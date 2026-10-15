Comotto: "Alla Fiorentina serve un progetto a lungo termine. De Gea un fuoriclasse"

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La sconfitta contro il Genoa e il momento della Fiorentina sono stati al centro dell'intervento dell'ex viola Gianluca Comotto su Italia 7: «A Genova si è visto il copione tipico del post-sosta per le nazionali: la squadra è apparsa un po' scarica, frenata dalla stanchezza dei nazionali di ritorno». Sul futuro di Vanoli, l'auspicio è quello di trovare continuità dopo i numerosi cambi in panchina: «Vorrei vedere una pianificazione a lungo termine, con un tecnico scelto su un progetto chiaro che possa lavorare indisturbato per qualche stagione».

Comotto ha poi evidenziato la mancanza di leader: «A Firenze si prova a supplire puntando su calciatori italiani come Ranieri, che ci mette grande grinta, ma con tutto il rispetto non ha la costanza per reggere i massimi livelli per un'intera stagione». Infine, il commento su David De Gea: «Il suo acquisto sembrava un azzardo in partenza, ma ha smentito tutti confermandosi un fuoriclasse assoluto. Adesso però la Fiorentina deve individuare «un vice all'altezza che possa raccoglierne l'eredità in futuro».