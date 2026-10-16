Juventus, Carnevali sul rinnovo di Nico Gonzalez: "Per noi è un punto fermo"

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Poco prima del calcio d'inizio di Celta Vigo-Juventus, gara valevole per la seconda giornata di League Phase di Europa League, poi vinta dagli ospiti per 2-1 con le reti di Woltemade e Kolo Muani, l'amministratore delegato bianconero Giovanni Carnevali è intervenuto ai microfoni di Sky Sport, soffermandosi anche sul rinnovo dell'ex Fiorentina Nico Gonzalez. Il dirigente ha ribadito la volontà della società di puntare sull'argentino, considerato un elemento importante per il futuro del club.

«Il rinnovo di Nico è stato la giusta conclusione di un percorso iniziato quest'estate e caratterizzato da alcune dinamiche. Noi come società lo abbiamo sempre ritenuto un vero e proprio punto fermo, un calciatore forte, da tenere in considerazione per la costruzione del futuro. Non volevamo mandarlo via e abbiamo mantenuto la parola, rinnovandogli fiducia e contratto. Adesso lui è concentrato sul suo presente e futuro alla Juventus», ha dichiarato Carnevali.