Mareggini: "De Gea mai in discussione, rimane un lusso per la Fiorentina"

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Intervenuto a Lady Radio, Gianmatteo Mareggini, ex portiere della Fiorentina e preparatore degli estremi difensori, ha parlato di David De Gea. Le parole di Mareggini “De Gea? Mettiamo da una parte questi discorsi sulle uscite alte. Bastava sistemare la difesa, da mesi questa squadra andava in difficoltà sulle palle alte. Tra Verona e Lazio il portiere ha portato punti pesantissimi, perché contro l'Hellas potevi tranquillamente perdere e ieri pareggiare". E sul momento della Fiorentina: "Giovedì mi sono un po' vergognato ed è sintomo che a volte torniamo agli errori del passato.

Poi se vogliamo parlare delle uscite alte è un aspetto su cui si può lavorare e migliorare. I difetti vanno limati. Come Comuzzo sulle palle di testa, la Fiorentina non può permettersi di prendere tutti quei gol decisivi. Adesso sono più sereni tutti, ma De Gea rimane comunque un lusso per la Fiorentina”.