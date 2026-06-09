Atalanta, Palladino sollevato dall'incarico di tecnico della prima squadra: il comunicato
FirenzeViola.it
Adesso è ufficiale: Raffaele Palladino non è più l'allenatore dell'Atalanta. A comunicarlo è stato il club nerazzurro con una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale con il quale è stato reso noto anche l'addio dei suoi collaboratori: "Atalanta BC comunica che Raffaele Palladino è stato sollevato dall’incarico di allenatore della Prima Squadra assieme ai suoi più stretti collaboratori, vale a dire Stefano Citterio, Federico Peluso, Fabio Corabi, Nicola Riva, Mattia Casella, Andrea Ramponi e Andrea Berti.
Atalanta BC ringrazia Raffaele Palladino e il suo staff per l’impegno profuso, augurando loro il meglio per il futuro".
Pubblicità
Ex viola
È l’Anno Zero: ecco perché può essere un'occasione mai vista da quando ci sono i Commisso. Ci sarà un incontro stampa dopo il ritorno di Ferrari e Paratici dagli Usa: tutta la verità sul tavolo. Grosso sarà presentato prima del ritirodi Angelo Giorgetti
Le più lette
1 È l’Anno Zero: ecco perché può essere un'occasione mai vista da quando ci sono i Commisso. Ci sarà un incontro stampa dopo il ritorno di Ferrari e Paratici dagli Usa: tutta la verità sul tavolo. Grosso sarà presentato prima del ritiro
Copertina
Mario TeneraniUfficialità di Grosso in arrivo. Paratici a New York per costruire. Il calcio di Baldini è ossigeno, Ndour e Comuzzo due su cui puntare. La Juventus insiste per De Gea
Tommaso LoretoDal viaggio Azzurro ai proclami in viola, la retorica social e il distacco dalla realtà
Pietro LazzeriniVendere bene, comprare benissimo: la missione di Paratici nel mercato più difficile di sempre. Ricci, Dovbyk e Santiago Gimenez: tre idee a costi sostenibili
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com