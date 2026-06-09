Rebic può tornare in Serie A: il Frosinone pensa all'ex attaccante viola
C'è una vecchia conoscenza della Fiorentina che potrebbe presto riabbracciare la Serie A e porta al nome di Ante Rebic. L'indiscrezione sul croato arriva direttamente dal portale Germanijak, secondo cui l'ex attaccante viola sarebbe finito nel mirino del Frosinone, intento a costruire una squadra per la salvezza dopo la promozione in Serie A conseguita quest'anno.
L'ex attaccante del Milan si trova attualmente in forza all'Hajduk Spalato, ma il suo contratto è in scadenza alla fine di questo mese. Nonostante sul tavolo ci sia una proposta di rinnovo, il calciatore non ha ancora sciolto le riserve. Non è ancora pervenuta una proposta ufficiale da parte dei ciociari, sebbene le indiscrezioni parlino di un ingaggio fino a 800mila euro. 32 anni, Rebic fu portato in Italia per la prima volta dalla Fiorentina nel 2014. Poi il Verona per sei mesi nel 2016; il Milan dal 2019 al 2023 e il Lecce nel 2024/25.
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