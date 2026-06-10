Galloppa-Modena, fumata bianca in arrivo dopo l'incontro di oggi pomeriggio

Galloppa-Modena, fumata bianca in arrivo dopo l'incontro di oggi pomeriggioFirenzeViola.it
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Oggi alle 18:45Ex viola
di Redazione FV

Firma in arrivo per Daniele Galloppa al Modena: secondo quanto riferito in questi minuti da SkySport, l'ex tecnico della Fiorentina Primavera - con la quale ha vinto poche settimane fa uno storico scudetto - è ormai in procinto di trasferirsi sulla panchina del club emiliano. Oggi, riferisce l'emittente satellitare, è infatti andato in scena un confronto positivo tra i gialloblù e il tecnico romano che ha portato a dei decisivi passi in avanti per un accordo. Nelle prossime ore saranno noti anche i dettagli del contratto di Galloppa al Modena.