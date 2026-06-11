FirenzeViola L'ex golden boy viola Fiorini pronto a tornare in Italia: l'Empoli in prima fila

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Dopo quattro anni nel settore giovanile dello Zurigo, il classe 2006 è vicino ad accettare la proposta del club azzurro che vuole rilanciarsi

Vi ricordate Cosimo Fiorini? Il talentuoso centrocampista classe 2006 (fratello dell'ex capitano della Fiorentina Primavera Mattia, attualmente al Prato) sembra pronto a tornare in Italia, in Serie B per l'esattezza. Secondo quanto appreso da Firenzeviola.it, Fiorini - passato nel settore giovanile dello Zurigo nel luglio 2022 dopo una lunga militanza nel vivaio viola (ha giocato con la Fiorentina fin dall’età di 8 anni, facendo tutte le trafile del settore giovanile sempre con la fascia di capitano al braccio e arrivando fino all'Under-16) - sarebbe vicino a diventare un nuovo giocatore dell'Empoli.

Una lunga corte

Il club azzurro è da tempo sulle sue tracce e adesso, dopo una lunga corte, sarebbe pronta a vestire d'azzurro un elemento che nell'ultima stagione con la squadra B dello Zurigo ha collezionato 27 presenze, 4 gol e 3 assist. Dopo quattro anni in Svizzera, il richiamo dell'Italia per Fiorini è stato troppo forte e dopo una serie di approcci da parte di tanti altri club si sarebbe deciso a tornare in Italia. Ad attenderlo, se l'affare andrà in porto, c'è una squadra - l'Empoli - che ha bisogno di riscattarsi dopo un anno in cui ha rischiato seriamente la retrocessione in Serie C.