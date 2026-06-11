L'ex golden boy viola Fiorini pronto a tornare in Italia: l'Empoli in prima fila
Vi ricordate Cosimo Fiorini? Il talentuoso centrocampista classe 2006 (fratello dell'ex capitano della Fiorentina Primavera Mattia, attualmente al Prato) sembra pronto a tornare in Italia, in Serie B per l'esattezza. Secondo quanto appreso da Firenzeviola.it, Fiorini - passato nel settore giovanile dello Zurigo nel luglio 2022 dopo una lunga militanza nel vivaio viola (ha giocato con la Fiorentina fin dall’età di 8 anni, facendo tutte le trafile del settore giovanile sempre con la fascia di capitano al braccio e arrivando fino all'Under-16) - sarebbe vicino a diventare un nuovo giocatore dell'Empoli.
Una lunga corte
Il club azzurro è da tempo sulle sue tracce e adesso, dopo una lunga corte, sarebbe pronta a vestire d'azzurro un elemento che nell'ultima stagione con la squadra B dello Zurigo ha collezionato 27 presenze, 4 gol e 3 assist. Dopo quattro anni in Svizzera, il richiamo dell'Italia per Fiorini è stato troppo forte e dopo una serie di approcci da parte di tanti altri club si sarebbe deciso a tornare in Italia. Ad attenderlo, se l'affare andrà in porto, c'è una squadra - l'Empoli - che ha bisogno di riscattarsi dopo un anno in cui ha rischiato seriamente la retrocessione in Serie C.
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