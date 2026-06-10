Dzeko sulla Fiorentina: "Mi serviva qualcosa di più emotivo, avevo bisogno di affetto"

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L'ex attaccante della Fiorentina, Edin Dzeko, ha parlato dal ritiro della Bosnia in vista del Mondiale tornando anche sulla stagione con i club appena conclusasi e sull'esperienza a Firenze. Queste le sue parole a ESPN: "Sono felicissimo di poter guidare questa squadra come capitano, questa nuova grande generazione, verso i Mondiali e verso molti altri traguardi futuri. Quando i risultati non arrivano e non giochi, come mi succedeva alla Fiorentina, ti passano per la testa un sacco di cose.

A gennaio avevo bisogno di più affetto, di qualcosa di più emotivo rispetto alla Fiorentina. Con lo Schalke, questi tifosi e questo stadio sono speciali e mi trasmettono un'energia e una positività emotiva che ti spingono a lavorare sodo in allenamento e in ogni partita...Anche dopo 20 anni, dopo aver vissuto quasi tutto, fa ancora un bell'effetto e ti aiuta ad andare avanti".