Lewandowski al Chicago Fire, il Barcellona pensa anche a Vlahovic

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L'attaccante del Barcellona, con il quale è in scadenza, Robert Lewandowski, sarà un giocatore del Chicago Fire. Il polacco, corteggiato anche dalla Juventus, aveva avuto i primi colloqui con la dirigenza durante una visita nella prima metà di giugno ed ora, secondo Sportitalia, mancano solo le firme.

Il Barcellona è dunque alla ricerca di un nuovo attaccante e nel mirino c'è soprattutto Julian Alvarez dell'Atletico Madrid ma sta prendendo piede anche l'ipotesi a zero vista la scadenza dell'ex centravanti della Fiorentina alla Juventus solo per altri due giorni Dusan Vlahovic. Lo scoglio resta l'ingaggio di 8 milioni a stagione e soprattutto i 15 milioni alla firma.

Sul serbo lo stesso Atletico Madrid nel caso parta Alvarez e il Bayern Monaco, oltre al Besiktas dell'ex allenatore - quando erano entrambi in viola - Vincenzo Italiano, che però il giocatore avrebbe messo in stand by non essendo del tutto convinto.