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Baggio e Batistuta a Miami insieme a tanti altri ex campioni
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Roberto Baggio da giorni ormai è in America per i Mondiali di calcio, invitato con la famiglia così come tanti grandi campioni del passato dalla Fifa. Tra gli azzurri c'è anche Marco Materazzi, oltre ai brasiliani Ronaldo, Romario e Roberto Carlos per citarne alcuni, Ma c'è una foto che colpisce e sicuramente emoziona i tifosi della Fiorentina: quella con l'altro grande attaccante viola Gabriel Batistuta, a Miami.
E' stato l'ex Codin Divino a postare sul suo profilo Instagram alcune immagini dell'esperienza che sta vivendo in America, con tanti ex campioni tra cui appunto Bati.
autore
Giornalista di Firenzeviola e voce di Radiofirenzeviola per la quale interviene nel corso di "Viola Amore Mio" con Lorenzo Marucci e Tommaso Borghini, collabora anche con Tuttosport e il Corriere Fiorentino, da sempre attenta al mercato è l'anima battagliera della redazione
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