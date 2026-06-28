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Baggio e Batistuta a Miami insieme a tanti altri ex campioni

Baggio e Batistuta a Miami insieme a tanti altri ex campioniFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca
Oggi alle 21:40Ex viola
di Luciana Magistrato

Roberto Baggio da giorni ormai è in America per i Mondiali di calcio, invitato con la famiglia così come tanti grandi campioni del passato dalla Fifa. Tra gli azzurri c'è anche Marco Materazzi, oltre ai brasiliani Ronaldo, Romario e Roberto Carlos per citarne alcuni, Ma c'è una foto che colpisce e sicuramente emoziona i tifosi della Fiorentina: quella con l'altro grande attaccante viola Gabriel Batistuta, a Miami.

E' stato l'ex Codin Divino a postare sul suo profilo Instagram alcune immagini dell'esperienza che sta vivendo in America, con tanti ex campioni tra cui appunto Bati.