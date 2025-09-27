L'ex Vlahovic e il futuro, Chiellini spegne le voci: "Resterà con noi fino a giugno"

L'Head of Football Institutional Relations della Juventus, Giorgio Chiellini, ha parlato ai microfoni di DAZN prima della gara contro l'Atalanta ed ha fugato ogni dubbio sul futuro in bianconero dell'ex Fiorentina Dusan Vlahovic. Queste le sue parole: "É molto semplice: Vlahovic sarà un giocatore della Juventus fino al 30 giugno 2026, quello che si legge in questi giorni è qualcosa di surreale per noi.

Entriamo subito decisi, Vlahovic non si muove: è un giocatore importante, sia che giochi dall'inizio o che subentri. Speriamo che oggi faccia bene quando sarà della partita e magari che faccia gol come nelle ultime partite, ma si sta allenando bene: ha un atteggiamento ottimo fin dal primo giorno di ritiro e lo sta dimostrando sul campo che lo sta ripagando dei sacrifici durante la settimana".