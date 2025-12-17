Bologna a Ryiad per la Supercoppa: blitz di Bonaventura per salutare Italiano

Il Bologna di Vincenzo Italiano è a Ryiad per disputare la semifinale di Supercoppa italiana contro l'Inter (Napoli e Milan è l'altra semifinale). E nel ritiro dei rossoblù subito una bella sopresa per Italiano e il suo staff, visto che è andato a salutarli il centrocampista Giacomo Bonaventura, punto di forza della mediana della Fiorentina allenata dal tecnico siciliano.