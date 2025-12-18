Italiano ricorda la finale con la Fiorentina: "Contro l'Inter passammo in vantaggio, poi..."

Vincenzo Italiano, ex tecnico della Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Bologna-Inter, semifinale di Supercoppa Italiana. Tra gli altri temi, il tecnico nato in Germania ha ricordato con dispiacere la finale di Coppa Italia persa contro i nerazzurri, il 25 maggio 2023, quando era allenatore della Fiorentina. Ecco le sue parole: "Contro questi grandi campioni bisogna performare ad un livello superiore, è frutto delle esperienze. La Champions ci ha dato un grande slancio e siamo cresciuti tantissimo, fino ad arrivare a vincere la Coppa Italia.

L’Inter l’ho affrontata in finale passando in vantaggio, ma poi è arrivata la doppietta di Lautaro. Se vogliamo rendergli la vita difficile non dobbiamo fargli regali e la superficialità deve essere sotto zero. Se dovessimo giocare così, potremo dire la nostra. Siamo tra le migliori squadre dei secondi tempi e chi subentra dovrà dare il massimo”.