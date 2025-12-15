Massimo Gobbi: "Il cambio in panchina adesso non serve ai viola"

L'ex viola Massimo Gobbi ha analizzato così a SkySport il momento complicato della Fiorentina: «I calciatori stanno vivendo una fase estremamente negativa e siamo arrivati a un punto critico, tanto che un cambio in panchina rappresenterebbe soltanto un’ulteriore battuta d’arresto. È necessario che abbiano la disponibilità a soffrire e a reagire, a lottare su ogni pallone, un atteggiamento che ho visto raramente».

A proposito del ritiro che la Fiorentina sta svolgendo in questi giorni al Viola Park, ha aggiunto: «Non credo che il ritiro sia un problema, anzi può essere utile. Penso che sia una scelta condivisa anche dai giocatori: quando le cose non funzionano bisogna provare a fare qualcosa di diverso. Sicuramente c’è stato un confronto acceso dopo la partita e ce ne saranno altri nel corso della settimana, analizzando la gara dal punto di vista tecnico e tattico. C’è timore nell’ambiente e serve lavorare molto sull’aspetto mentale e psicologico. Uno degli ostacoli è stata la costruzione dell’idea di una Fiorentina da grande squadra. Quando arrivano i risultati negativi, è necessario cambiare mentalità, essere più concreti, cosa che spesso non è avvenuta. In questo momento fanno fatica a leggere i particolari e le situazioni di gioco nel modo giusto».