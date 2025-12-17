Lupoli: "Chi meglio di Prandelli per la Fiorentina? Spero che il club faccia le scelte più opportune"

vedi letture

L'ex attaccante della Fiorentina Arturo Lupoli ha parlato della situazione viola a Sportitalia commentando un ipotetico ingresso di Prandelli nella società viola: "Sicuramente quella di Prandelli del 2007 era una Fiorentina con tanti giocatori forti, con un livello davvero alto. Chi meglio di Prandelli conosce la piazza e sa entrare nell'ambiente viola? Non lo so se è solo una questione di allenatore nel momento specifico della Fiorentina, da fuori è difficile dare qualsiasi tipo di giudizio, ma qualcosa non sta funzionando e spero che i dirigenti della Fiorentina facciano le scelte più opportune".