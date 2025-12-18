Rossi sull'addio allo United: "Colpa del vice di Ferguson, una persona orribile"

Giuseppe "Pepito" Rossi, ex viola, si è raccontato in un'intervista recente a Fozcast a proposito della sua esperienza tribolata al Manchester United dal 2004 al 2006, tra prestiti e ricerca di una fiducia mancata e culminata con la cessione al Villareal nell'estate del 2007. Ecco le sue parole: "Colpa del vice di Ferguson, Carlos Queiroz, Una persona orribile!" ha svelato l'ex talento viola.

Continua: "Avevo 19 anni, tornavo dal prestito al Parma e avevo segnato 9 gol in 18 partite. Nel pre-campionato stavo facendo bene. Sono andato da Queiroz e gli ho detto che la mia intenzione era di rimanere al Manchester United. E trovare più spazio".

Ma la risposta non fu piacevole: "Lui mi prende da parte e mi dice: 'Non avrai nessun minuto in più, quindi penso che dovrai cercarti un'altra squadra'".

Proseguendo lo sfogo, Rossi racconta: "Ero molto confuso.

Avevo parlato con Sir. Alex e sapevo che voleva tenermi. Quindi Queiroz aveva un certo potere decisionale... e sfortunatamente io ne ero la vittima. Lui non mi vedeva. E io avevo bisogno di giocare per mostrare il mio talento. È stato lì che ho deciso di trasferirmi in Spagna", ha terminato il classe 1987.