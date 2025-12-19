Social Borja Valero ricorda l'inchino sotto la Fiesole. Il sindaco lancia segnali viola

Borja Valero, ex centrocampista viola dal 2012 al 2017 e nel 2020/21, è stato soprannominato "il Sindaco" dai tifosi della Fiorentina per la sua leadership, intelligenza tattica e il profondo legame che ha costruito con la città di Firenze nei suo anni da calciatore della Fiorentina, diventando un'icona della tifoseria e dello stesso club e rimanendo tale anche dopo il suo ritiro. Lo spagnolo è da poco tornare a parlare della Fiorentina anche su Instagram postando una storia che ritrae la sua esultanza sotto la Curva Fiesole. Ricordiamo che anche Borja Valero ero stato tra i nomi menzionati per il ruolo di direttore generale.

La storia potrebbe essere un segnale per il presidente Rocco Commisso e il club viola?