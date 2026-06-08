L'ex dt della Fiorentina Burdisso lascia il Monza: verso il ritorno in Argentina

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Nicolas Burdisso che in Italia ha mosso i suoi primi passi da dirigente nella Fiorentina, al fianco di Daniele Pradè dal 2021 al 2024, lascerà anche il Monza, dove si era accasato come direttore sportivo nel 2025.

Ritorno in Argentina

L'ex viola sembra infatti aver deciso di tornare in Argentina (dove ha anche una tenuta in cui produce vini gestita dalla moglie) anche se le motivazioni dovrebbero essere ufficializzate a breve. Dopo aver appeso gli scarpini al chiodo nel 2018 Burdisso era partito da direttore sportivo del Boca Juniors.

Gli anni in viola

In Italia per fare il corso di direttore sportivo a Coverciano, l'argentino ha poi affiancato appunto la sua vecchia conoscenza alla Roma Pradè. Negli anni in viola Burdisso ha raccontato di aver visto oltre 450 partite per il club.

Aggiornamento

In serata è arrivata l'ufficialità sul sito del Monza e il saluto di Burdisso che conferma la volontà di tornare a vivere in Argentina: "Me ne vado per una scelta professionale e di vita: tornare a vivere in Argentina, il mio Paese".