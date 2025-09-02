Interesse dall'arabia per Yacine Adli: su di lui c'è l'Al Shabab

Interesse dall'arabia per Yacine Adli: su di lui c'è l'Al ShababFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 13:52Ex viola
di Redazione FV

L'ex centrocampista della Fiorntina, Yacine Adli, rimasto al Milan al termine della sessione di calciomercato estiva, può nuovamente lasciare i rossoneri dopo l'esperienza dello scorso anno in prestito a Firenze. Sul francese classe 2000, che si sta attualmente allenando col Milan Futuro in Serie D, come riportato da TMW, c'è l'interesse dell'Al Shabab, squadra saudita di Riad.