Il desiderio di Balbo: "Roma è la mia città. Vorrei tornare ad allenare in Italia"

Abel Balbo, ex attaccante tra le altre anche della Fiorentina, ha rilasciato un'intervista al Messaggero Veneto, nel corso della quale ha espresso la volontà di tornare ad allenare in Italia: "Mi piacerebbe tornare ad allenare in Italia dopo le esperienze che ho avuto anni fa a Treviso e ad Arezzo. La famiglia ormai risiede qui in Italia, Roma è la mia città, in Argentina ho allenato l’Estudiantes La Plata e, in due periodi distinti, il Central Cordoba a 700 chilometri da Buenos Aires: stavo due giorni quando volevo tornare a casa, perciò adesso vorrei fare l’allenatore qui.

Posso dare il meglio in una squadra professionistica. In Italia, in A o in B, la serie non conta, conta il progetto".