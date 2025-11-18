FirenzeViola Kean a caccia del gol. Con la Juve il "test" dell'esultanza

La notizia delle ultime ore è che Moise Kean è tornato ad allenarsi a pieno regime. Diventa molto probabile, quindi, che la Fiorentina possa contare su di lui sabato pomeriggio per affrontare la Juventus. Il classe 2000 si è sottoposto a una serie di terapie per recuperare dal trauma alla tibia che gli ha precluso la convocazione in Nazionale e adesso scalpita per giocare dal primo minuto la partita contro la sua ex squadra, all’interno di uno stadio Artemio Franchi gremito (restyling permettendo).

Quella non esultanza.

Tra l’altro Kean ha già trafitto i bianconeri con indosso la maglia gigliata. Era il 29 dicembre dell’anno scorso: l’attaccante rispose di testa all’1-0 di Khepren Thuram, portando la Fiorentina al momentaneo pareggio e firmando il quindicesimo gol stagionale. Ricordiamo che il giocatore non esultò, anzi chiese scusa alla curva juventina che lo applaudì comiuaciuta. Non un gesto che naturalmente i tifosi viola non apprezzarono granché pur soddisfatti del suo ottimo rendimento.

Corsa contro il tempo.

Per adesso Paolo Vanoli non rivoluzionerà la Fiorentina dal punto di vista tattico, quindi se Kean sarà in forma completerà la coppia d’attacco con Albert Gudmundsson in un potenziale 3-5-2. L’auspicio è che il centravanti piemontese migliori le proprie performance: finora ha segnato appena 2 gol in Serie A (e in generale), mentre l’anno scorso ne contava all'appello già 5 di questi tempi. Il tecnico viola proverà ad averlo al meglio. E chissà che, in caso di gol, stavolta non si lasci andare...