L'ex viola Gentile segna il primo gol tra i "pro" e regala un punto al Livorno

L'ex viola Gentile segna il primo gol tra i "pro" e regala un punto al LivornoFirenzeViola.it
© foto di Giacomo Morini
Oggi alle 20:40Ex viola
di Redazione FV

L'ex terzino destro della Fiorentina Primavera Davide Gentile ha segnato oggi il suo primo gol tra i professionisti, regalando al Livorno un prezioso punto contro il Ravenna (1-1 il finale della sfida all'Armando Picchi). Difensore cresciuto nel vivaio del Benevento e della Fiorentina, Gentile ha vissuto esperienze altalenanti in passato, tra poca continuità alla Salernitana e una buona prova a Catanzaro prima di finire ai margini.

Ora al Livorno si sta ritrovando: il suo colpo di testa decisivo non solo ha garantito un punto alla sua squadra (che resta tuttavia in zona playout) ma rappresenta anche una sorta di rinascita personale per il giovane difensore.