La Fiorentina torna ad allenarsi: ecco le foto dell'allenamento
La Fiorentina è tornata ad allenarsi al Viola Park dopo due giorni di riposo per preparare l’attesissima sfida di sabato contro la Juventus. Presenti Albert Gudmundsson, rientrato già da ieri a Firenze dopo la mancata qualificazione ai playoff mondiali con la sua Isalnda, e Moise Kean, che ha smaltito il trauma alla tibia rimediato contro il Mainz in Conference, infortunio che lo aveva lasciato fuori dalle due partite con la Nazionale contro Moldova e Norvegia. Il prossimo arrivo sarà quello di Marin Pongracic, reduce dai 45 minuti giocati ieri sera a Podgorica nel successo in rimonta della Croazia sul Montenegro. Previsti per domani i rientri degli ultimi Nazionali: gli azzurrini Fortini e Comuzzo, oltre a Sohm e Dzeko.
Tornando ad avere a disposizione tutti gli effettivi, Vanoli potrà così preparare nel dettaglio la sfida contro i bianconeri di mister Spalletti.
Di seguito le foto postate sul canale Instagram ufficiale della Fiorentina rigurdanti l'allenamento odierno:
