Francesco Casini: "Il restyling del Franchi si concluderà solo se Firenze ospiterà Euro 2032"
Anche Francesco Casini, oggi Consigliere Regionale, ha parlato al Corriere dello Sport dello Stadio Franchi: "Oggi è inutile illudere i cittadini sullo stadio: si concluderà solo a condizione che Firenze ospiti Euro 2032. Gli impianti prescelti saranno comunicati solo alla fine del 2026, prima di quella data non sarà concluso il restyling. Quindi per diversi mesi non avremo ancora la certezza delle risorse".
E poi su Fiorentina-Juventus: "Percepisco passione e paura. Ma proprio per questo può essere la partita della svolta. Potrebbe dare motivazioni e morale. Quest’anno vale doppio".
