Corvino e il bilancio sul suo Lecce: "Meritavamo qualcosa in più in classifica"

Pantaleo Corvino, responsabile dell’area tecnica del Lecce, è stato intervistato da Radio Sportiva. Queste alcune delle sue dichiarazioni: "Il bilancio delle prime 11 giornate è coerente con le aspettative di un club come il nostro, che lotta per evitare la retrocessione. In Serie A, società come la nostra incontrano sempre maggiori difficoltà in un contesto dominato da proprietà molto ricche e fondi importanti.

Probabilmente avremmo meritato di trovarci più in alto in classifica a questo punto della stagione. Per quanto riguarda i problemi del calcio italiano, rimango sorpreso quando in certe ‘tavole rotonde’ si afferma che il problema principale sia la mancanza di spazio per gli italiani. Trovo questa idea fastidiosa, perché non può essere la causa principale. Dobbiamo forse far giocare gli italiani a prescindere, anche se meno competitivi?"