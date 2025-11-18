Mercato invernale: una cessione illustre agevolerebbe il lavoro di Goretti, ecco i nomi

Gli obiettivi del prossimo mercato viola saranno un difensore e un centrocampista, secondo quanto si legge su La Nazione. In difesa l’unico nome chiacchierato è quello di Diogo Leite, classe ‘99 dell’Union Berlino con il contratto in scadenza a giugno. Colosso di 190 centimetri, spicca nel gioco aereo. Qualità lontane dal profilo che aveva richiesto Pioli nel corso dell’estate, ovvero un elemento veloce e abile a scappare in dietro. Possibile che le sirene intorno a Comuzzo tornino a suonare.

Una cessione illustre agevolerebbe il lavoro di Goretti, che nel frattempo ha acceso i fari sul centrocampista che manca a Vanoli. Un profilo di sostanza e muscoli. I nomi che circolano non sono nuovi. Tessmann oggi pare in avvicinabile dopo le schermaglie estive con l’agente. Discorso diverso per Sandi Lovric, che la titolarità nell’Udinese l’ha persa e potrebbe essere giunto per lui il momento di cambiare aria. Nei pensieri viola continua a esserci anche Eric Martel, centrocampista moderno del Colonia il cui contratto è in scadenza a giugno. La Fiorentina ci lavora da tempo.