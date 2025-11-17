Ripa: "Vanoli mi convince. Mercato? La Fiorentina non ne ha bisogno"

vedi letture

L'ex difensore Roberto Ripa ha parlato a Lady Radio del momento della sua ex squadra, la Fiorentina: "Mi sembra che Vanoli stia utilizzando un approccio diretto, penso abbia poche gerarchie o preferenze. Avete visto Fagioli a Genova? Non ha fatto nemmeno il riscaldamento. Sta dando spazio e fiducia a chi gli offre maggiori certezze per costruire una Fiorentina pronta a lottare e combattere. Sul mercato dico che ora non si può pensare a chi prendere. La Fiorentina deve uscire da questa situazione così come è. Ha le qualità per farlo, assolutamente”.