Ripa: "Vanoli mi convince. Mercato? La Fiorentina non ne ha bisogno"
FirenzeViola.it
L'ex difensore Roberto Ripa ha parlato a Lady Radio del momento della sua ex squadra, la Fiorentina: "Mi sembra che Vanoli stia utilizzando un approccio diretto, penso abbia poche gerarchie o preferenze. Avete visto Fagioli a Genova? Non ha fatto nemmeno il riscaldamento. Sta dando spazio e fiducia a chi gli offre maggiori certezze per costruire una Fiorentina pronta a lottare e combattere. Sul mercato dico che ora non si può pensare a chi prendere. La Fiorentina deve uscire da questa situazione così come è. Ha le qualità per farlo, assolutamente”.
Ex viola
C’è “lei”... deve vincerla Firenze. La squadra ora va sostenuta perché da sola non ce la fa. Salvezza, tutto il resto non conta.di Mario Tenerani
