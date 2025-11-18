FirenzeViola Buone notizie per Vanoli e la Fiorentina: Kean è tornato ad allenarsi in gruppo

vedi letture

Buone notizie per Paolo Vanoli e per la Fiorentina. Da stamani infatti, Moise Kean è tornato regolarmente ad allenarsi insieme al resto del gruppo in vista della partita contro la Juventus. L'attaccante, che ha saltato la convocazione della Nazionale per le partite contro Moldova e Norvegia a causa di un trauma alla tibia, dalla ripresa degli allenamenti di questa mattina ha preso parte alla seduta guidata dal nuovo tecnico viola.