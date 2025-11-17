Non c'è pace per Zurkowski: l'ex viola ancora alle prese con gli infortuni

Continua il calvario di Szymon Zurkowski: l'ex centrocampsita della Fiorentina, ora allo Spezia, è costretto a chiudere in anticipo il proprio 2025 a causa degli infortuni che lo hanno condizionato nell'ultimo biennio: l'anno scorso solo cinque presenze con l’Empoli in Serie A, e l’inizio di questa, una sola presenza a settembre proprio contro la sua ex squadra per un totale di mezzora in campo. Il Polacco infatti nei prossimi giorni si sottoporrà a un intervento chirurgico per stabilizzare il legamento collaterale del ginocchio destro, già operato lo scorso anno con l’obiettivo di poter tornare a disposizione del tecnico Roberto Donadoni dopo la pausa invernale.

A comunicarlo è lo stesso Spezia nel report sull’allenamento di questa mattina: “I controlli medici per Zurkowski, che nei prossimi giorni sarà sottoposto a intervento chirurgico per la stabilizzazione del legamento collaterale del ginocchio destro, operato nella passata stagione. Per domani è in programma una seduta mattutina”.