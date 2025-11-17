Beltran: "A Valencia sto bene. I complimenti dei tifosi? Ora voglio segnare"

vedi letture

L'avventura di Lucas Beltran a Valencia è iniziata sulla falsariga del suo biennio a Firenze. Tanto impegno, pochi guizzi. In più il club sta navigando nelle posizioni basse di classifica, attualmente diciassettesimo in Liga. L'argentino, a digiuno di gol dallo scorso 23 aprile (segnò a Cagliari) ha parlato ai microfoni ufficiali del Valencia della sua situazione attuale: " Come gruppo siamo molto uniti, anche i tifosi hanno avuto sensazioni positive anche se è stato un vero peccato non vincere contro il Betis, pensavamo davvero di riuscirci. Ci aggrappiamo a quelle sensazioni positive per continuare a migliorare: siamo uno spogliatoio fantastico, molto sano, tutti remiamo dalla stessa parte. Leggo che noi vogliamo l'esonero dell'allenatore, è una cosa impensabile, non mi verrebbe mai in mente di fare una cosa del genere.

E sui complimenti dei tifosi: "Bello vederli, ma voglio segnare adesso. Fin dal primo giorno ho detto che sarei stato il primo ad aiutare la squadra ovunque il mister me lo chiedesse. Mi piace essere coinvolto con la palla ed è sempre bello ricevere complimenti dai tifosi per il mio lavoro e il mio impegno. Mi sento molto a mio agio qui al Valencia, come in città così in campo, e sto lavorando sodo per dare il massimo e vedere se finalmente arriverà quel traguardo tanto atteso: mi manca quel gol che potrebbe chiudere una grande partita”.