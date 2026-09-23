Serena sicuro: "Ritorno di Vanoli scelta di spessore da parte di Paratici"
Intervenuto a Italia7, nel corso della trasmissione "Salotto Viola", l'ex terzino della Fiorentina Michele Serena ha parlato del momento della squadra viola alla luce degli ultimi risultati: "
Si sarebbe mai aspettato il flop di Grosso e il ritorno di Vanoli?
"No... ma credo sia sintomo di grande spessore da parte del direttore sportivo. 9 su 10 non l'avrebbero fatto. Ha avuto coraggio e per adesso mi sembra che la decisione presa stia ri-pagando sia lui che la Fiorentina. Scelta ponderata e intelligente quella di richiamare Vanoli. Il ds viola non ha avuto paura di fare 'brutta figura' ed è intervenuto con risolutezza".
Con Grosso, evidentemente, è mancata (anche) una certa sintonia...
"Può capitare... i giocatori hanno - probabilmente - preso coscienza del fatto che qualcosa non stesse funzionando".
Che idea si è fatto di Dragusin?
"Non tutte le colpe possono e devono essere addossate alla retroguardia per via delle diverse reti subite in questo avvio di campionato. Spesso, appunto, è mancato equilibrio tra i reparti e ne ha risentito la retroguardia. Dragusin era ed è un ottimo profilo... farà bene".
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