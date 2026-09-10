Behrami a sorpresa: "Anfield? È più calda l'atmosfera a Catania"

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L'ex centrocampista tra le altre della Fiorentina Valon Behrami, oggi opinionista, ha parlato a RSI Sport dell'atmosfera di Liverpool e di Anfield: "Parlano tutti di questa atmosfera ma io boh, non l'ho mai percepita più di tanto. Cantano all'inizio e dopo... in Italia trovi 15 stadi con un calore maggiore. Catania? E' più calda, 100%. Ne parlano sempre perché c'è sta canzone all'inizio ma io non ho mai provato niente. I brividi? Sì sì quelli sì, ma di freddo, perché fa sempre freddo lì".