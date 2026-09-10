Behrami a sorpresa: "Anfield? È più calda l'atmosfera a Catania"
FirenzeViola.it
L'ex centrocampista tra le altre della Fiorentina Valon Behrami, oggi opinionista, ha parlato a RSI Sport dell'atmosfera di Liverpool e di Anfield: "Parlano tutti di questa atmosfera ma io boh, non l'ho mai percepita più di tanto. Cantano all'inizio e dopo... in Italia trovi 15 stadi con un calore maggiore. Catania? E' più calda, 100%. Ne parlano sempre perché c'è sta canzone all'inizio ma io non ho mai provato niente. I brividi? Sì sì quelli sì, ma di freddo, perché fa sempre freddo lì".
Pubblicità
Ex viola
Le più lette
Copertina
Lorenzo Di BenedettoGrosso-Fiorentina: volano gli stracci. Il tecnico faccia un passo indietro per non peggiorare la sua reputazione. Paratici e la scelta Vanoli: il dietrofront ha poco senso. Dopo la salvezza servirà un altro "miracolo"
Angelo GiorgettiLa credibilità intaccata di Paratici e il rischio Vanoli cavallo di ritorno: la Fiorentina è sempre pulp. L’avviso della Curva dopo l’annata ignobile. E’ vietato (per tutti) scherzare con il fuoco
Mario TeneraniGrosso via, primo fallimento stagionale. Paratici capisce di aver sbagliato allenatore e richiama Vanoli
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com