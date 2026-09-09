Eysseric dopo la Turchia vola in Lussermburgo all'UNA Strassen

Eysseric dopo la Turchia vola in Lussermburgo all'UNA StrassenFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca
Ieri alle 23:40Ex viola
di Redazione FV

Nuova avventura per Valentin Eysseric, ex numero 10 della Fiorentina oggi 34enne. Il calciatore francese ha trovato squadra dopo l’esperienza in Turchia, nella seconda serie, con l’Iğdır FK. Eyyseric è un giocatore dell’UNA Strassen, club della massima divisione lussemburghese. Arrivò a Firenze nell’estate del 2017 dal Nizza ma in maglia viola ha lasciato pochissimi ricordi del suo passaggio.