Gilardino vicino al Verona: previsto un incontro tra il ds Sogliano e l'ex viola
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Secondo quanto riportato dal Corriere di Verona nelle prossime ore è previsto un incontro tra Sean Sogliano e i rappresentanti di Alberto Gilardino, che è il primo indiziato a guidare l'Hellas Verona in Serie B. Gilardino, però, non è l'unica scelta. Infatti sullo sfondo rimane Marco Baroni, in scadenza con il Torino.
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