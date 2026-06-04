Aquilani-Sassuolo, incontro positivo: neroverdi in vantaggio sull'ex viola
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Si è concluso da poco l'incontro tra Alberto Aquilani e il Sassuolo, che deve decidere chi sarà il successore di Fabio Grosso sulla panchina neroverde. Come riporta Sky in questi minuti, l'incontro è andato bene anche se non c'è solo il Sassuolo sull'allenatore del Catanzaro. Anche il Torino l'ha incontrato, ed entrambe hanno parlato anche con Ignazio Abate.
Adesso i due club e gli allenatori di Catanzaro e Juve Stabia si prenderanno qualche giorno per prendere una decisione definitiva. Resta da capire l'incastro, con al momento il Sassuolo leggermente avanti per Aquilani.
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