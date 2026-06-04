Dal Ghana, Lamptey è tornato ad allenarsi: l'obiettivo è trovare un nuovo club

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L'ex esterno ghanese della Fiorentina, Tariq Lamptey, ha ripreso ad allenarsi a pieno ritmo con l'obbiettivo di trovare una nuova squadra in vista della stagione calcistica 2026/27. Lamptey, che era arrivato in viola la scorsa estate dal Brighton, ha risolto il contratto con la Fiorentina ad inizio maggio ed è attualmente senza squadra oltre ad essere reduce dall'infortunio al legamento crociato anteriore subito ad inizio stagione che ne ha condizionato pesantemente l'esperienza a Firenze. Il suo ritorno in condizione, sottolinea Ghanasoccernet.com, coincide con l'intensificarsi dei preparativi del Ghana per la Coppa del Mondo FIFA 2026, che si terrà negli Stati Uniti, in Canada e in Messico.

Nonostante la guarigione, Lamptey non è stato incluso nella rosa definitiva di 26 giocatori convocati dal commissario tecnico Carlos Queiroz per il torneo mondiale.