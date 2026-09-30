Joao Mario e la compagna fanno il gender reveal: avranno una bambina
Joao Mario si prepara a vivere un momento speciale anche fuori dal campo: il terzino portoghese diventerà presto padre. Arrivato alla Fiorentina in estate con la formula del prestito con diritto di riscatto, il classe 2000 si appresta infatti ad affrontare un nuovo e importante capitolo della sua vita personale. La notizia è stata condivisa dallo stesso giocatore attraverso i propri canali social.
Joao Mario fa il gender reveal
Insieme alla compagna, l’ex Juventus ha annunciato il sesso della nascitura, svelando che sarà una bambina. Una grande gioia per il calciatore, che si prepara così ad accogliere sua figlia e a vivere una nuova esperienza lontano dal terreno di gioco. Ecco l'immagine pubblicata da Joao Mario che lo mostra abbracciato alla fidanzata col pancione, in dolce attesa:
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