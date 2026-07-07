Mercato, Amatucci saluta: è fatta per il trasferimento al Deportivo La Coruna

Mercato, Amatucci saluta: è fatta per il trasferimento al Deportivo La CorunaFirenzeViola.it
© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com
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di Redazione FV
Il centrocampista viola si trasferirà a titolo definitivo in Spagna e firmerà un contratto quinquennale con il club galiziano.

Dopo settimane di valutazioni, il futuro di Lorenzo Amatucci è ormai definito. Secondo quanto riportato da GianlucaDiMarzio.com, la Fiorentina ha raggiunto l'accordo totale con il Deportivo La Coruña per la cessione a titolo definitivo del centrocampista classe 2004, pronto a iniziare una nuova avventura nel calcio spagnolo.

Contratto di cinque anni

Amatucci firmerà un contratto della durata di cinque stagioni con il Deportivo La Coruña, segnale della fiducia che il club galiziano ripone nelle qualità del giovane centrocampista. Per lui si tratta di un'opportunità importante per trovare continuità e misurarsi in un campionato diverso dopo il percorso di crescita vissuto in maglia viola e le recenti esperienze alla Ternana, alla Salernitana e al Las Palmas.