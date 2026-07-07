FirenzeViola Primavera, non solo i 2006: dopo Evangelista, anche Bonanno e Montenegro ai saluti

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I due classe 2007 sono destinati a iniziare il percorso nel calcio professionistico. La squadra di Andreazzoli sarà ancora più giovane

La Fiorentina Primavera si prepara a cambiare volto. Non saranno infatti soltanto i classe 2006 (in tutto ben dieci) a lasciare il gruppo per raggiunti limiti d'età, ma anche diversi 2007 sono destinati a salutare per iniziare il proprio percorso nel calcio professionistico. Secondo quanto appreso da FirenzeViola.it, dopo l'ufficialita di Carlo Evangelista alla Pergolettese, anche i centrocampisti Piergiorgio Bonanno e Luca Montenegro sono in partenza. I due giovani hanno già avuto modo di confrontarsi con la dirigenza viola, che ha spiegato loro le motivazioni della scelta, e sono pronti a vivere la loro prima esperienza stabile tra i grandi. Per Montenegro, in realtà, si tratterà di un ritorno nel professionismo, visto che può già vantare una presenza in Serie C con la Ternana.

Una Primavera ancora più giovane

Le partenze di Bonanno e Montenegro rientrano nel più ampio processo di rinnovamento della formazione che dalla prossima stagione sarà affidata ad Aurelio Andreazzoli. L'età media della Primavera viola si abbasserà sensibilmente: saranno infatti i classe 2008 e 2009 a costituire l'ossatura della rosa, con anche alcuni 2010 (Croci, Beldenti e Egharevba) destinati a trovare spazio e a misurarsi fin da subito con il campionato Under-20.