FirenzeViola Dragusin, finita la prima parte di visite: ora al Viola Park per completare l'iter

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E' il Dragusin-day: finite le visite a Villa Donatello prosegue l'iter per il tesseramento con la Fiorentina al Viola Park poi resterà a Firenze in vista del ritiro ufficiale

Radu Dragusin, arrivato in nottata a Firenze, ha completato la prima parte di visite mediche a Villa Donatello ed ora è al Viola Park per completare l'iter. Previsti infatti altri test prima della firma sul contratto con l'ufficialità che potrebbe dunque arrivare in giornata. Il giocatore resterà poi a Firenze e in attesa del ritiro che ufficialmente prenderà via il 13 potrà comunque tenersi in allenamento nella struttura viola dove, dal 12, alloggeranno tutti i giocatori.

Le cifre e il ritorno in Italia di Dragusin

Il difensore classe 2002 nazionale romeno, pupillo di Paratici che nella sua carriera lo ha comprato in tutte e tre le società di cui è stato dirigente, arriva dal Tottenham come noto con la formula del prestito oneroso (1.5 milioni) e il riscatto obbligatorio condizionato alle presenze (22). In Italia manca dal 2024 quando il Genoa lo cedette agli Spurs ed ha già vestito anche le maglie di Juventus (è arrivato nel 2018 nelle giovanili bianconere), Sampdoria e Salernitana. Dragusin percepirà 2 milioni di ingaggio.