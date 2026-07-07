Entrate veloci e cessioni posticipate: il nuovo modus operandi viola

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Il Corriere Fiorentino propone un focus sul nuovo modus operandi della Fiorentina. Paratici gode della piena fiducia della società e sta imprimendo la propria impronta fin dalle prime mosse, come testimoniano gli arrivi di Viery e di Radu Dragusin, oltre alla scelta di affidare la guida della Primavera ad Aurelio Andreazzoli. L'idea è quella di agire con tempestività, anticipando la concorrenza e abbandonando le lunghe attese che avevano caratterizzato le ultime finestre di mercato.

L'aspetto economico

Anche dal punto di vista economico la società ha scelto di intervenire subito, rimandando le eventuali uscite a una fase successiva del mercato. Per Dragusin è stata impostata un'operazione in prestito oneroso da 1,5 milioni di euro con obbligo di riscatto fissato a 17,5 milioni al verificarsi di specifiche condizioni legate alle presenze. Un investimento significativo che evidenzia quanto Paratici creda nel centrale, individuato come uno dei punti fermi del nuovo progetto tecnico affidato a Fabio Grosso.