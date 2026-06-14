Dagli inviati Calcio storico: anche la seconda semifinale a senso unico, gli Azzurri in finale con i Rossi

vedi letture

Anche la seconda semifinale del Calcio Storico è stata a senso unico ed ha visto la supremazia degli Azzurri sui Bianchi per 18 cacce e mezzo a 4, con gara chiusa in anticipo, vista la manifesta superiorità azzurra nonostante proprio la squadra bianca fosse partita con una doppia caccia e fino alla quarta fosse stata in vantaggio. Poi però la squadra di Santa Croce ha dilagato e sarà lei dunque a giocarsi la finale del 24 giugno con i Rossi.

In quell'occasione il Magnifico Messere sarà il tennista finalista del Roland Garros Flavio Cobolli, fiorentino di nascita e con un giglio tatuato sul corpo, nonostante sia romano a tutti gli effetti. I larghi punteggi e il poco spettacolo dunque con cui le due finaliste hanno vinto le rispettive sfide hanno fatto nascere dubbi e polemiche sulle regole e sulle espulsioni.