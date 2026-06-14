Dall'Inghilterra, Fiorentina su Udogie: la richiesta del Tottenham però è da capogiro
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Destiny Udogie terzino sinistro del Tottenham classe 2002, arrivato agli Spurs dall'Udinese nel 2023 grazie al lavoro dell'attuale ds viola Fabio Paratici, è uno dei nomi nella lista della Fiorentina per rinforzare il ruolo di esterno basso, posizione che potrebbe essere rivoluzionata in estate sia sulla corsia di destra che su quella di sinistra.
Secondo però quanto riportato dall'Inghilterra ed in particolare dal portale Transfer News, il club londinese chiederebbe una cifra di circa 50 milioni di euro per privarsi del calciatore italiano. Una richiesta monstre che ovviamente è inarrivabile per la Fiorentina. L'unica via per vedere Udogie a Firenze sarebbe quella di una cessione in prestito.
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